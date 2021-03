Positiva al Covid, fa shopping al centro commerciale: scoperta e denunciata

Positiva al coronavirus, esce di casa come se niente fosse e vola l'isolamento per andare al centro commerciale della provincia di Perugia. Uno shopping costato la denuncia a una 43enne italiana, scoperta dalla Polizia durante uno degli ormai consueti controlli volti a verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

Fermata dagli agenti, la donna ha affermato di essere li per fare acquisti in un negozio, ma dalla consultazione delle banche dati Asl da parte dei poliziotti è emersa la sua positività al Covid-19, confermata poi da ulteriori verifiche. Ecco così che è scattata la denuncia nei confronti della donna, riportata presso il proprio domicilio da un'ambulanza mentre il negozio in cui si era recata è stato temporaneamente chiuso per la sanificazione.