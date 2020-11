Controlli coronavirus: la gita fuori provincia finisce con la multa, la denuncia, la patente ritirata e l'auto sequestrata

Beccati dalla polizia di Perugia durante i controlli per il rispetto della normativa anti Covid. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria Marche” hanno fermato un'auto con a bordo due giovani.

Il conducente ed il passeggero, due cittadini italiani rispettivamente di 24 e 21 anni, provenienti da fuori provincia, entrambi con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e per invasione di terreni ed edifici, non sono stati in grado di giustificare lo spostamento da una provincia all'altra.

Il conducente si è rifiutato di sottoporsi al test anti droga ed è stato denunciato per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per il 24enne sono scattati anche il ritiro della patente di guida, della carta di circolazione del mezzo e il sequestro amministrativo dell'auto. I due sono stati anche multati per la violazione delle norme in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica per essersi recati in questa provincia senza alcun motivo previsto dalla citata normativa.