Coronavirus, i controlli delle forze dell'ordine: multate 11 persone e 2 attività commerciali

Sono 13 le multe elevate ieri (mercoledì 27 gennaio) nell'ambito dei controlli inerenti le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 coordinati dalla Prefettura di Perugia.

Ad essere sanzionate sono state 11 delle 372 persone fermate e 2 delle 91 attività commerciali monitorate dalle forze dell'ordine, in azione per verificare il rispetto delle restrizioni in vigore in Umbria (che al momento è zona arancione) per l'emergenza coronavirus.