A passeggio senza mascherina e con cinque grammi di eroina: arrestato un 26enne

A passeggio senza mascherina sul volto, viene fermato dalle forze dell'ordine che gli trovano cinque grammi di eroina addosso. È successo a Perugia in zona Fontivegge, dove un cittadino nigeriano del ’94 con precedenti, è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Agitato e preoccupato al momento del controllo, l'uomo teneva la droga (un quantitativo utile per 20 dosi circa) in un involucro di cellophane di colore trasparente. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati i due cellulari in possesso del 26enne, che è stato anche sanzionato per per inottemperanza alle disposizioni anti-Covid e verrà processato oggi stesso con rito direttissimo.