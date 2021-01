Coronavirus, fuori di casa nonostante la positività: scatta la denuncia

Nove persone sanzionate e una denunciata per "inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus".

Questo il bilancio dei controlli effettuati nel primo giorno del 2021 dalle forze dell'ordine coordinate dalla Prefettura di Perugia, impegnati a monitorare il rispetto delle normative anti-Covid sul territorio. In tutto sono state 285 le persone fermate, mentre nessuna sanzione è stata elevata alle 79 attività ed esercizi commerciali sottoposti a controllo.