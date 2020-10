Coronavirus, giro di vite contro gli assembramenti: controlli nei locali, nei centri commerciali e alle fermate dei bus

Nuovo Dpcm, nuova stretta contro gli assembramenti. Per dirla con le parole del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito in Prefettura, "immediato rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali, riservando una maggiore attenzione ai luoghi a più elevato rischio di assembramenti come le aree in cui si svolge la “movida”, i centri commerciali, i parchi pubblici e le fermate del trasporto pubblico locale".

All'incontro, convocato dal Prefetto di Perugia, Armando Gradone, per esaminare "le nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, emanate con Dpcm del 13 ottobre scorso", oltre ai vertici territoriali delle Forze di Polizia, hanno preso parte il Commissario Straordinario della Regione Umbria per l’emergenza covid, Antonio Onnis, il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, nonché rappresentanti della Provincia, di ANCI Umbria, di Confcommercio, di Confesercenti e di Cna.

Il Prefetto Gradone "ha sottolineato l’importanza di contemperare con equilibrio le esigenze della vita di relazione e quelle degli operatori economici con la necessità di assicurare al contempo la massima tutela della salute pubblica, attraverso una puntuale applicazione delle misure normativamente previste e, in particolare, evitando il formarsi di assembramenti".

Il Prefetto, prosegue la nota, "ha, inoltre, voluto ringraziare i cittadini per il senso di responsabilità e l’elevato spirito civico dimostrato, attenendosi scrupolosamente alle norme di comportamento previste, evidenziando, altresì la necessità di una costante collaborazione degli operatori commerciali, per attuare una condivisa strategia finalizzata ad un sempre più efficace contrasto del pericolo di contagio".