Coronavirus, il Comune di Perugia annulla gli eventi da Capodanno all'Epifania: ecco quali

Saranno una fine di 2021 e un inizio di 2022 condizionati dalla nuova emegenza coronavirus anche a Perugia dove il Comune, come spiegato in una nota, ha deciso di "annullare tutti gli eventi previsti per la notte del 31 dicembre, del primo gennaio e del 6 gennaio". Una decisione, quella dell'amministrazione, presa "nel rispetto delle norme nazionali e regionali, al fine di evitare assembramenti negli spazi aperti".

Restano confermati al momento il 'Concerto d'Epifania' della Filarmonica di Pretola in programma giovedì 6 gennaio 2022 (ore 17 nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre (ingresso libero fino a esaurimento posti con mascherina e Green Pass rafforzato) e la 'Befana in moto' (giovedì 6 gennaio, partenza alle ore 10 da Piazza IV Novembre a Perugia e arrivo alle ore ore 12.00 a Sanfatucchio-, frazione di Castiglione del Lago),

Gli appuntamenti annullati

'Capodanno in centro storico' - Nella notte tra venerdì 31 dicembre e sabato primo gennaio prevedeva musica nelle vie e nelle piazze dell'acropoli.

Concerto dell'Accademia Filarmonica 'V. Puletti' di Ponte Felcino - Era in programma alle ore 16.30 di sabato 1 gennaio nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, in Piazza IV Novembre.

'Giocata benefica del Mercante in Fiera' - Era prevista per le ore 16 di martedì 4 gennaio 2022 nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, in Piazza IV Novembre e avrebbe avuto come protagoniste le 130 carte di Perugia e dell'Umbria realizzate da Francesco Quintaliani. I monumenti del centro storico, le periferie, i Borghi dell'Umbria ed eventi per scoprire e ri-scoprire la bellezza della nostra Regione.

Discesa della Befana - Era in programma alle ore 17 di giovedì 6 gennaio, con la discesa della befana dal Campanile del Complesso di Santa Giuliana a cura dei vigili del fuoco e la consegna delle calze donate da 'Perugina'.