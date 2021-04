Coronavirus, Umbria: in servizio la 'super' ambulanza inviata all'ospedale di Perugia

C'è un mezzo in più a disposizione della Centrale 118 dell’ospedale di Perugia. È infatti in servizio attivo la nuova ambulanza fornita dal commissario straordinario nazionale per l’emergenza-Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, nell'ambito del piano di potenziamento della rete ospedaliera italiana per l'emergenza coronavirus. L’ambulanza è una delle 240 distribuite agli ospedali italiani per fronteggiare l’emergenza pandemica e finanziata direttamente dalla struttura commissariale ministeriale come da indicazioni della Regione Umbria.

"Il mezzo di ultimissima generazione - spiega l'Azienda Ospedaliera di Perugia - ha un allestimento interno tecnologicamente avanzato che permette l’esecuzione dell’elettrocardiogramma e l’invio dei parametri vitali in tempo reale direttamente alla struttura di Terapia Intensiva Cardiologica dell’Ospedale di Perugia che in telemedicina referta l’esame e allerta le degenze interessate per l’eventuale trattamento e/o ricovero. Questa si aggiunge alle 15 ambulanze in dotazione alla Centrale 118 dell’ospedale di Perugia che intervengono in caso di emergenza nei comuni di Perugia, Corciano, Torgiano e Deruta; in media circa 40 interventi al giorno. Inoltre, l’Azienda Ospedaliera di Perugia con la delibera n. 780 del 2021 ha disposto l’acquisto di ulteriori di 2 ambulanze che vanno a rinnovare il parco veicoli in dotazione al 118".