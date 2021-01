Coronavirus, nuove ordinanze del Ministro Speranza: il colore delle Regioni

Come cambia il colore delle Regioni dopo il report dell'Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato tre nuove Ordinanze, il 22 gennaio una per la Regione Sardegna e una per Calabria, Emilia Romagna e Veneto, il 23 gennaio per la Regione Lombardia, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita il 22 gennaio 2021.

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 24 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Lombardia e Sardegna e confermano sempre in area "arancione" Calabria, Emilia Romagna e Veneto.

Ecco la mappa dei colori delle Regioni, a partire dal 24 gennaio: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana in area gialla; Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta in area arancione; Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia in area rossa.