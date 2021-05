Coronavirus, ordinanza del ministro Speranza: il colore delle Regioni

Nessuna regione in zona rossa e nessuna in zona bianca, con la sola Valle d'Aosta in arancione (passano in giallo Sicilia e Sardegna). Questa la mappa dell'Italia 'disegnata' dalla nuova ordinanza (in vigore a partire da lunedì 17 maggio) firmata da Roberto Speranza, ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni sull'emergenza coronavirus forniti ieri (14 maggio) dalla Cabina di Regia.

I COLORI DELLE REGIONI:

Zona rossa: nessuna Regione e Provincia autonoma

Zona arancione: Valle d’Aosta

Zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto

Zona bianca: nessuna Regione e Provincia autonoma.