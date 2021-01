Coronavirus, morti quattro anziani ospiti della Muzi Betti

Coronavirus, quattro anziani morti a Città di Castello. “Nella giornata di ieri i numeri sono stati impercettibili, un nuovo positivo e nessun guarito, ma per quanto riguarda l’Asp Muzi Betti c’è purtroppo da dire che sono scomparse quattro persone, tre signore e un signore, che erano ricoverate in ospedale”. E’ quanto ha comunicato stamattina il sindaco Luciano Bacchetta. “La scomparsa di queste persone è molto triste e ci addolora - ha affermato il primo cittadino – purtroppo, nonostante i grandi sforzi che si stanno compiendo alla Muzi Betti, sapevamo che la penetrazione del virus all’interno della struttura avrebbe comportato altissimi rischi di letalità, in presenza di ospiti molto anziani, che possono opporre una resistenza al Covid-19 inferiore”.