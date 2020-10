Coronavirus, Città della Pieve: positivo studente del liceo Calvino. In quarantena classe, professori e personale

Classe, professori e personale Ata del Liceo Calvino di Città della Pieve in quarantena dopo un caso di coronavirus. A darne notizia è il Comune di Città della Pieve, con un post su Facebook.

La Usl, spiega la dirigente scolastica in una nota, "ha disposto la quarantena per coloro che erano stati in contatto diretto con la classe entro le ultime 48 ore dall’accertamento del caso Covid. La scuola ha anche avvertito informalmente le persone in elenco, in modo da predisporre il servizio per la giornata odierna. Oltre agli alunni della classe sono in quarantena 6 docenti e 2 collaboratori scolastici".

E ancora: "Nella giornata odierna alcune classi hanno subito variazioni degli orari di entrata e di uscita e 2 classi non sono entrate, ciò perché, date le numerose assenze del personale, non eravamo in grado di garantire la sorveglianza delle classi scoperte. Nei prossimi giorni sarà necessario procedere con altri aggiustamenti. I locali del piano su cui insiste la classe sono stati sanificati".