Coronavirus, Città della Pieve: insegnante positivo al Covid-19, due classi in quarantena

Insegnante positivo al Covid-19, due classi in quarantena. A darne notizia è il Comune di Città della Pieve, con un post su Facebook: "Si avvisa la cittadinanza che due classi prime, della primaria del centro storico, sono state messe in quarantena a seguito di un tampone positivo di un’insegnante".

E ancora: "I bambini interessati sono stati contattati dalla USL, messi in quarantena fino al 07/11/2020 e a breve effettueranno il tampone, che se negativo gli permetterà di riprendere regolarmente le lezioni in presenza. Ringraziamo la Dirigente scolastica Marcucci per la tempestività e la precisione con cui ha gestito la criticità e all’insegnante coinvolta rivolgiamo tutto il sostegno della nostra comunità".