Coronavirus, nuovo caso a Castiglione del Lago: "E' rientrato dall'estero"

Salgono a cinque i casi di coronavirus a Castiglione del Lago. A darne notizia è il Comune, con un post su Facebook: "Si avvisa la cittadinanza che abbiamo ricevuto la comunicazione dalla USL di 1 tampone positivo. Si tratta di un tampone programmato effettuato su una persona già in isolamento per un rientro dall'estero". E ancora: "A oggi abbiamo in totale 5 casi positivi", spiega il Comune.

Poi l'appello ai cittadini: "Vi chiediamo di continuare a essere prudenti, di rispettare con coscienza tutte le norme del distanziamento sociale e di utilizzare la mascherina quando tale distanziamento non è assicurabile".