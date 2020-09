Coronavirus, caso positivo a Gualdo Tadino: studenti in isolamento

Primo caso di coronavirus a Gualdo Tadino dopo le guarigioni dei positivi nella fase 1. Lo ha comunicato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Prescritti dopo le comunicazioni della task-force sanitaria. Attivate tutte le procedure anti-contagio. Individuate le persone che sono state in contatto con il positivo. In isolamento anche dei giovani studenti. La situazione è sotto controllo. "No ad allarmismi ingiustificati": ha ribadito il sindaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.