Coronavirus, contagi all'ospedale di Perugia: "Cluster nella degenza di Malattie Infettive"

Coronavirus, casi al Santa Maria della Misericordia. Come spiega una nota dell'ospedale "il Direttore Generale Marcello Giannico, informa che al momento risulta in Ospedale un cluster di personale positivo al Covid-19 nella degenza di Malattie Infettive. Si tratta di 6 operatori che hanno contratto il virus fuori dall'ospedale".

Gli operatori positivi, "tutti asintomatici - prosegue l'ospedale - , sono stati rintracciati grazie alla messa a regime di un rigoroso sistema di sorveglianza sanitaria con il quale tutti i 3000 dipendenti dell’Azienda vengono sottoposti a test antigenico molecolare una volta alla settimana".

E non è finita qui. "Nei giorni scorsi si erano verificati altri casi nelle degenze di Neurochirurgia e Medicina Interna che si sono risolte con azioni mirate di contenimento della trasmissione. Nello specifico le misure che vengono intraprese dove sono rilevati dei cluster consistono nel tamponamento, non più settimanale ma quotidiano, di tutti gli operatori sanitari, pazienti e care giver presenti nella degenza e del conseguente trasferimento ed isolamento dei pazienti in altri reparti", prosegue l'ospedale.

Poi un richiamo alla responsabilità: "Le iniziative che questa Azienda sta adottando - proseguono dal Santa Maria della Misericordia - devono essere accompagnate da comportamenti responsabili, da parte del personale e dai care giver autorizzati a stare vicino agli ammalati, sia dentro che fuori all’ospedale. All’interno delle strutture sanitarie di degenza sono stati ridotti i momenti di socialità durante le pause del lavoro e consentito l’accesso nelle aree comuni dei reparti ad una sola persona alla volta. Anche in Umbria si registra la tendenza in salita del numero dei contagi risultato di comportamenti poco rispettosi delle regole anticontagio durante le festività natalizie, siamo comunque fiduciosi perché le vaccinazioni stanno proseguendo ad un ritmo serrato (330 vaccinati al giorno effettuate dai 4 team vaccinali) ed entro questa settimana contiamo di concludere la vaccinazione con la prima dose del personale sanitario della nostra Azienda per poi ricominciare dal 18 gennaio con i richiami per la seconda dose".