Coronavirus in Umbria, la mappa al 7 novembre: tutti i dati comune per comune

Un nuovo decesso, 102 positivi e 54 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.35 del 7 novembre, sono 1418 (+47 rispetto al 6 novembre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 1724 tamponi e 8.589 test antigenici in tutta la regione.

Al 7 novembre sono 48 (-2) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 6 (-1) in terapia intensiva, e 1.370 (+49) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 65.749 (+102) i casi totali di positività al Covid registrati in Umbria, 62863 (+54) i guariti, 1468 (+1) i decessi, 1.198.859 (+1724) i tamponi effettuati e 1.044.970 (+8589) i test antigenici eseguiti.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

