Covid, il cardinale Bassetti in terapia intensiva: il bollettino medico dell'ospedale di Perugia

Condizioni “stazionarie” per il cardinale e presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, ricoverato in Terapia intensiva 2 dell’ospedale di Perugia. Secondo l’ultimo bollettino medico dell’Azienda ospedaliera del capoluogo i parametri vitali del cardinale sono “stazionari nelle ultime 24 ore, pur nella persistenza di un quadro clinico grave. Continua l'ossigenoterapia con supporto ventilatorio non invasivo e terapie mediche del caso”. Intanto non mancano i messaggi di vicinanza, preghiera di solidarietà. Anche la comunità accademica dell’Università di Perugia ha voluto manifestare la propria vicinanza al presidente della Cei ricoverato dal 31 Ottobre per positività al Covid-19.

Covid, il cardinale Bassetti ricoverato in terapia intensiva. Il Comune: "Attendiamo il suo ritorno tra noi"

“L’intera Comunità dell’Università degli Studi di Perugia si stringe con profondo affetto intorno al Cardinale Bassetti perché possa superare questi difficili momenti”, ha dichiarato il rettore Oliviero. “L’incoraggiamento viene dai tanti messaggi di commossa vicinanza che ho potuto raccogliere in questi giorni tra i nostri giovani, che lui tanto ama, i docenti e il personale. Nei momenti di maggiore fatica il Cardinale Bassetti ha sempre avuto parole di speranza per tutti noi e per questo sono convinto che quelle di Giorgio La Pira gli saranno in queste ore di particolare conforto, quando ci ricorda che in ogni inverno c’è sempre una primavera pronta a sbocciare. Così come sono certo - conclude commosso il Rettore Oliviero - che in questi momenti sarà lieto di condividere con noi un pensiero per tutti coloro che sono a lui accomunati dalla malattia, alle loro famiglie e alle tante persone del mondo sanitario che da molti mesi si stanno prodigando generosamente”.