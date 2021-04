Uno guidava ubriaco, l'altro accusato di spaccio: due giovani denunciati a Todi

Festività pasquali in strada per i carabinieri tuderti: 180 le persone controllate, 9 quelle multate

Festività pasquali in strada per i carabinieri della Compagnia di Todi, che hanno denunciato due giovani fermati durante l'attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e a vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid- (180 le persone controllate, 9 quelle multate).

Il primo dei due giovani, sottoposto a controllo dopo essere stato fermato alla guida della propria auto, era in stato di ebbrezza alcolica mentre il secondo è accusato di aver spacciato ad altri giovani del posto 50 grammi di marijuana (per un valore di circa 500 euro). Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà e multati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.