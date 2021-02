Serie C, girone B: Sudtirol ko ma il Padova scappa, festa a metà per il Perugia in 'finestra'

Dopo il rinvio per neve del match sul campo della Fermana (il secondo in pochi giorni dopo quello di Cesena a causa del focolaio Covid nel gruppo squadra romagnolo) il Perugia festeggia a metà la sua domenica 'in finestra' nella 24ª giornata del girone B di Serie C. Si ferma infatti il Sudtirol, una delle due battistrada (sconfitta in casa dalla Feralpisalò), ma vince l'altra. Il Padova passa infatti sul campo del Legnago e scappa a +3 sugli altoatesini e a +7 sul Grifo di Fabio Caserta (che ha però due gare giocate in meno rispetto ad entrambe). E martedì con Gubbio-Fermana prende il via il turno infrasettimanale valido per la 25ª giornata, con il Perugia in campo il giorno dopo al Curi contro la VIs Pesaro.

LA 24ª GIORNATA - Ieri: Cesena-Gubbio (rinviata per Covid), Imolese-Fano (rinviata per neve), Vis Pesaro-Virtus Verona 0-1, Fermana-Perugia (rinviata per neve). Oggi: Ravenna-Triestina 0-1, Arezzo-Carpi 3-3, Sudtirol-Feralpisalò 0-2, Legnago Salus-Padova 0-2, Mantova-Sambenedettese (h 17.30). Domani: Modena-Matelica (h 21).

LA CLASSIFICA - Padova 50, Sudtirol 47, Perugia** 43, Modena* 41, Virtus Verona 39, Triestina 39, Feralpisalò* 38, Sambenedettese* 37, Cesena*** 35, Mantova* 32, Matelica* 32, Carpi* 28, Fermana* 26, Gubbio* 26, Vis Pesaro 23, Legnago Salus 22, Imolese* 22, AJ Fano* 21, Ravenna 17, Arezzo 12.

(*una gara in meno; **due gare in meno; ***una gara in più)

LA 25ª GIORNATA - Martedì (16/02): Gubbio-Fermana (h 17.30). Mercoledì (17/02): Fano-Cesena (h 15), Sambenedettese-Imolese (h15), Perugia-Legnago Salus (h 15), Virtus Verona-Ravenna (h 15), Padova-Arezzo (h 17.30), Carpi-Sudtirol (h 17.30), Triestina-Vis Pesaro (h 17.30). Giovedì (18/02): Matelica-Mantova (h 15), Feralpisalò-Modena (h 15)

LA 26ª GIORNATA - Domenica (21/02): Vis Pesaro-Perugia (h 12.30), Legnago Salus-Gubbio (h 15), Arezzo-Matelica (h 15), Modena-Sambenedettese (h 15), Virtus Verona-Triestina (h 15), Fermana-Imolese (h 17.30), Sudtirol-Padova (h 17.30), Mantova-Fano (h 20.30). Lunedì (22/02): Ravenna-Feralpisalò (h 15), Cesena-Carpi (h 20.30).