Coronavirus, il bollettino di Umbertide: un nuovo decesso, 16 positivi e 3 ricoveri

"Nella giornata di oggi sono stati comunicati sedici nuovi casi di positività al Covid-19 nel nostro territorio comunale. È venuto a mancare un nostro concittadino e per questo ci stringiamo intorno alla sua famiglia e formuliamo le più sentite condoglianze ai suoi cari. Sono stati resi noti anche altri tre nuovi ricoveri ospedalieri. Per quanto riguarda gli umbertidesi guariti oggi sono cinque".

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, aggiorna il bollettino del coronavirus in città: "Ad oggi nel Comune di Umbertide gli attualmente positivi sono 214: 206 si trovano in isolamento domiciliare e otto sono ricoverati in strutture sanitarie".