Coronavirus in Umbria: 3107 nuovi positivi, 22 morti e 108 ricoveri in 7 giorni

Ventidue decessi, 108 ricoveri in ospedale e 3107 nuovi positivi in sette giorni. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile per la settimana dal 21 al 28 ottobre si registra un aumento di 2301 attualmente positivi in Umbria.

Nei sette giorni in esame registrati 784 guariti dal Covid-19 ed eseguiti 24.566 tamponi.

Sul fronte ospedaliero dal 21 al 28 ottobre 108 nuovi ricoveri in ospedale, 19 dei quali in rianimazione.

Per quanto riguarda gli isolamenti, dal 21 al 28 ottobre in Umbria ne sono stati effettuati 2964.