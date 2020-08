Coronavirus, bollettino sanitario di Assisi: guariscono 7 frati novizi, l'appello del sindaco

Sono completamente guariti 7 novizi che nelle scorse settimane erano stati colpiti dal Covid-19. Lo ha comunicato l’autorità sanitaria competente al sindaco di Assisi Stefania Proietti che ha provveduto a disporre gli atti conseguenti. A oggi restano 15 le persone nel territorio di Assisi ancora alle prese con il coronavirus.

“Invito tutti i cittadini, adulti e giovani, - ha detto il sindaco - a non violare le regole che sono state decise, dall’uso della mascherina in tutti i posti dove non è possibile rispettare il distanziamento al ricorso del gel disinfettante per le mani, poi non vanno favoriti gli assembramenti né in luoghi aperti al pubblico né nei luoghi chiusi dove potrebbero verificarsi gruppi e momenti legati alla movida”.

Il sindaco ricorda inoltre l’obbligo per chi rientra da alcuni paesi come Malta, Spagna, Croazia e Grecia, di sottoporsi al tampone per verificare la contrazione o meno del virus e comunque per contenere la diffusione della pandemia. Come è noto, chi rientra dall’estero è tenuto a segnalarlo immediatamente all’autorità sanitaria attraverso il numero 800.63.63.63 o per email a prevenzione@uslumbria1.it.