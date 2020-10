Coronavirus, il bollettino da Perugia: 114 positivi in più

Centoquattordici positivi in più a Perugia. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 11.42 del 18 ottobre, sono 714 gli attualmente positivi al coronavirus.

Ad oggi sono 39 i ricoverati in ospedale, di cui tre in terapia intensiva, e 675 in isolamento contumaciale. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1,282 i casi totali registrati, 553 i guariti e 15 i decessi.