Coronavirus, il bollettino da Passignano sul Trasimeno

"Giornata in cui si registra un aumento di casi ancora coincidenti con nuclei familiare già in isolamento. In larga parte ricordiamo che siamo davanti a casi asintomatici". Il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, aggiorna con un post su Facebook il bollettino della situazione coronavirus nel comune lacustre. "Aggiornamento rapido: 82 positivi, 41 persone in isolamento, 46 guariti, 571 isolamento concluso".

E ncora: "Nuove regolamentazioni per l'accesso in Comune - spiega il sindaco - . È necessario prendere appuntamento per accedere ai servizi comunali. I servizi indifferibili di anagrafe e polizia municipale sono aperti Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 9 alle 11".