Coronavirus, il bollettino da Marsciano: 22 positivi in totale, "Trend in crescita"

"Sono 22 i casi di Covid-19 presenti sul territorio comunale di Marsciano. Un dato al quale continuano ad aggiungersi i due casi segnalati su Marsciano, dove hanno la residenza anagrafica, ma che di fatto vivono in un altro comune umbro". Secondo l'aggiornamento del sindaco Francesca Mele "ad oggi non risultano ricoveri tra i contagiati presenti a Marsciano, la cui maggioranza o è asintomatica o presenta una sintomatologia lieve. Tutti sono, in ogni caso, sotto costante monitoraggio medico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora:"Insieme ai positivi è cresciuto anche il numero delle persone in quarantena, alcune delle quali in attesa di tampone, che è pari a 44 unità su tutto il territorio comunale. Il Comune precisa che questi dati sono quelli ufficiali forniti dal servizio Prevenzione, salute e igiene pubblica della Usl Umbria 1 e sono soggetti a continua evoluzione e aggiornamento, nell’ambito di un trend che, purtroppo, è in crescita".