Coronavirus, il bollettino da Gualdo Tadino: "In totale 147 casi in città, situazione difficile"

"Oggi abbiamo 7 nuovi positivi e 1 guarito, in totale arriviamo a 147 casi in città". Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, aggiorna il bollettino del contagio del coronavirus in città.

Ancora il sindaco: "Da oggi è partito lo screening che riguarderà tutti i bambini dell’istituto Bambin Gesù e delle 8 classi poste in isolamento all’Istituto Comprensivo, all’esito di tutti i circa 300 tamponi insieme a dirigenti scolastici ed Asl prenderemo le decisioni necessarie. Anche la basilica cattedrale di San Benedetto resterà chiusa per i prossimi giorni stante lo stato di quarantena dei parroci officianti".

E non è finita qui: "Oggi incontrerò i genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido comunale, che resterà chiuso per tutta la corrente settimana poiché una delle cuoche è risultata positiva al Covid-19. La situazione resta difficile, oggi sapremo se l’Umbria sarà classificata in area di rischio superiore rispetto ad ora".