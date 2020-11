Coronavirus, bollettino Gualdo Tadino 8 novembre: chiuso anche asilo, cuoca positiva

Dopo le scuole chiuse, per via di contagi importanti e isolamenti imposti, a Gualdo Tadino il sindaco Presciutti è costretto a chiudere anche l'asilo nido dopo che una delle cuoche della mensa è risultata positiva. "Da domani ho disposto la chiusura della struttura in via precauzionale - ha spiegato il primo cittadino - per tutta la prossima settimana a tutela della salute dei bambini, delle loro famiglie e di tutti gli operatori. Oggi abbiamo 12 nuovi casi 1 guarito ed 1 ospedalizzato in meno in totale arriviamo a 141 pazienti positivi al covid-19 in città. I numeri continuano a crescere purtroppo non posso quindi che rinnovare il mio appello al rispetto delle regole ed al grande senso di responsabilità che deve contraddistinguere ogni nostra azione quotidiana.