Coronavirus, bollettino di Sigillo. Il sindaco: "Altri due positivi". Superata la soglia dei 10 contagi

Anche a Sigillo la task-force sanitaria ha registrato altri cittadini positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta di 2 nuovi positivi che erano già in isolamento dopo che erano stati in contatto con altre persone risultati contagiati. Al momento le persone positive a Sigillo comunale sono in totale 11 e sono tutte in buone condizioni. "Evitiamo di stare in luoghi affollati - ha spiegato Giampiero Fugnanesi - indossiamo sempre le mascherine, distanziamoci igienizziamo spesso le mani. Siamo tutti provati, questo tempo sospeso mina i nostri equilibri e i nostri rapporti interpersonali e sociali, non è facile, ce ne rendiamo conto, ma è proprio nei momenti più difficili che dobbiamo dimostrare la forza d'animo. E' un impegno che ci fa sentire insieme agli altri, non da soli, più forti di prima, più uniti".

