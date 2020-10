Coronavirus, bollettino di Assisi: in 24 ore altri 28 positivi, contagi in casa di riposo

Sono 28 in più le persone affette da Covid-19 ad Assisi rispetto a ieri, attualmente i casi positivi sono nel totale 263. Il dato è stato fornito dal Cor (Centro operativo regionale). Un’escalation in linea con la tendenza regionale che desta notevole preoccupazione in città come in tutto il Paese. Nella casa di risposo “Andrea Rossi” si sono registrati nelle ultime 24 ore due casi, con immediatezza sono stati applicati tutti i protocolli sanitari previsti dalle normative. il sindaco Stefania Proietti si è subito messo a disposizione per supportare qualsiasi esigenza.

L’amministrazione ha attivato e continua ad attivare attraverso il Coc (Centro operativo comunale) tutti i sistemi e le procedure per indurre tutti a rispettare con scrupolo le disposizioni. Considerati i numeri crescenti nel territorio di Assisi negli ultimi tempi, è stato un piano di sensibilizzazione e comunicazione diretto ai cittadini e a tutti coloro che giungono in città. Il piano prevede, tra le altre cose, infografiche diffuse sia nei punti di pubblica affissione che nei luoghi dove può generarsi assembramento (ingresso delle scuole, in particolare superiori, fermate mezzi pubblici, principali piazze e chiese), sensibilizzazione tramite social e media e inviti continui al rispetto assoluto delle regole di prevenzione e sicurezza sanitaria.