Coronavirus, bollettino dell'Umbria del 22 ottobre: record di contagi, oltre 20 nuovi ricoveri

Nuovo record di pazienti ricoverati negli ospedali dell'Umbria per via del coronavirus. Nel bollettino aggiornato alle 8 del 22 ottobre si registrano 21 nuovi pazienti. I ricoveri passano da 172 a 193 in sole 24 ore. Sale purtroppo anche il dato delle terapie intensive: + 2 (da 20 a 22). C'è un incremento anche sul fronte dei decessi che si avvicinano a quota 100: sono due i nuovi morti con il covid (da 95 a 97).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I positivi riscontrati dalla task-force sono 407, un picco mai registrato in una sola giornata dall'inizio della pandemia dal marzo scorso. Cresce anche il dato delle persone in isolamento, e quindi a rischio positività in attesa di tampone: + 294 contumaciale (3082). In 24 ore i tamponi effettuati sono stati 4006. "Ci troviamo di fronte ad un'evoluzione rapidissima, molto preoccupante, anche in Umbria. Addirittura siamo oltre ogni previsione effettuata per una seconda ondata di contagi post-estate": lo ha affermato il commissario per l'emergenza Onnis.