Coronavirus, bollettino del 14 novembre: due decessi in 24 ore, ma cala il numero dei ricoverati. Tutti i dati ufficiali

Nelle ultime 24 ore torna a scendere la curva dei nuovi positivi, cala ancora il numero sia dei ricoverati in ospedale in via ordinaria (sempre per Covid) che delle persone in terapia intensiva. La nota stonata del bollettino odierno è relativa invece ai decessi: 2 le persone morte. Sono 71 (-26) i nuovi positivi rispetto a ieri, mentre prosegue la crescita del dato dei guariti (+47).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 09.33 del 14 novembre, sono 1.532 (+22 rispetto al 13 novembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.781 tamponi molecolari e 9.854 test antigenici.

Al 13 novembre sono 40 (-2 rispetto al 13 novembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (-1 rispetto al 13 novembre) in terapia intensiva, e 1.492(+24 rispetto al 13 novembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 66.292 (+26 rispetto al 13 novembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 63286 (+47 rispetto al 13 novembre) i guariti, 1.474 (+2 al 13 novembre) i decessi, 1.212.601 (+1.781 rispetto al 13 novembre) i tamponi molecolari e 1.100.630 (+9.854 rispetto al 13 novembre) i testi antigenici eseguiti.