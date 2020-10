Coronavirus, bollettino da Citerna: sei nuovi positivi. Il Comune: "Scaricate Immuni"

Sei nuovi positivi al coronavirus a Citerna. A darne notizia è il sindaco Enea Paladino, con un post su Facebook: "In questo fine settimana l’ufficio igiene della ASL ha effettuato un notevole numero di tamponi, alla luce dei quali è stata riscontrata la positività di sei persone nel nostro comune. Quindi le persone attualmente positive nel nostro comune salgono a dieci".

E ancora: "L’ufficio ASL igiene e prevenzione sta continuando nella selezione dei possibili contatti ai quali verranno effettuati i tamponi".

Poi l'appello alla cittadinanza: "Si chiede a tutta la nostra popolazione massima serietà e senso di responsabilità in tutte le azioni quotidiane. Quindi: so corretto della mascherina, distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani. Invitiamo a scaricare l’app “immuni” per tracciare i casi di positività nel territorio".