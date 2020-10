Coronavirus, il bollettino da Castiglione del Lago

"Si avvisa la cittadinanza che abbiamo ricevuto la comunicazione dalla USL di 1 tampone positivo". Il Comune di Castiglione del Lago, con un post su Facebook, aggiorna il bollettino del coronavirus.

"Si tratta - spiega il post - di una persona che lavora in altro comune ed è giá in quarantena. Il caso è da considerarsi quindi importato. In queste ore la USL sta svolgendo l'indagine epidemiologica. Ad oggi abbiamo un totale di 29 casi positivi a Castiglione del Lago".