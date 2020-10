Coronavirus, il bollettino da Castiglione del Lago: quattro nuovi positivi, 11 casi in totale

Quattro tamponi positivi al coronavirus a Castiglione del Lago. A darne notizia è il Comune, con un post su Facebook: "Si avvisa la cittadinanza - scrive il Comune - che abbiamo ricevuto la comunicazione dalla USL di 4 tamponi positivi. Tre di questi sono positivi per familiaritá di caso e giá in quarantena. Un tampone è di una persona ospedalizzata. In queste ore la USL sta svolgendo l'indagine epidemiologica e una serie di tamponi ai contatti e familiari".

E ancora: "Ad oggi abbiamo un totale di 11 casi positivi a Castiglione del Lago".