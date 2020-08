Coronavirus, due nuovi casi a Bastia Umbra: due giovani positivi dopo la vacanza

Due giovani positivi al coronavirus a Bastia Umbra. A darne notizia è il Comune, con una nota ufficiale: "Oggi è pervenuta dai Servizi sanitari la comunicazione di due casi positivi al Covid - 19 nel nostro territorio".

E, come spiega il sindaco Paola Lungarotti, "ciò significa che le raccomandazioni al rispetto delle norme nazionali e regionali non sono mai troppe. Ricordiamo che il contagio si può evitare innanzitutto mantenendo il distanziamento fisico tra le persone e l'uso della mascherina quando la distanza non è garantita".

E ancora: "In questo momento ci rivolgiamo soprattutto ai giovani perché i due casi conclamati nel nostro territorio e i tanti che si stanno riscontrando nel territorio nazionale vedono coinvolti i giovani". I due ragazzi, spiega il Comune, "erano di rientro da luoghi di villeggiatura e che in seguito alla ricostruzione dei contatti che hanno avuto sono state al momento poste in quarantena circa 30 persone".