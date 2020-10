Coronavirus, l'ordinanza del sindaco Romizi che stoppa i Baracconi: "Luna Park vietato"

Coronavirus in Umbria, niente Baracconi. L'ordinanza 1366 del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ordina "il divieto di svolgimento del tradizionale Luna Park, previsto per l’anno 2020, dal 10 ottobre al 08 novembre".

Come si legge nell'ordinanza "l’eventuale insorgenza di casi positivi tra i frequentatori del Luna Park determinerebbe necessariamente l’isolamento fiduciario ed il monitoraggio sanitario per un numero di persone estremamente elevato, nell’ordine di migliaia se non decine di migliaia, ed i contagi avrebbero poi gravi conseguenze". E ancora: "E' necessario - recita l'ordinanza - , a tutela della salute pubblica, scongiurare i concreti rischi di una maggiore diffusione dei contagi collegati alle descritte condotte, anche a salvaguardia del regolare svolgimento dell’attività scolastica e della salute della collettività tutta, a partire dai soggetti fragili".

Il Comitato Tecnico scientifico, spiega il sindaco nell'ordinanza, "ha espresso parere negativo anche in ordine allo svolgimento di manifestazioni analoghe a quella di che trattasi atteso l’altissimo tasso di rischiosità connesso al possibile incremento dei livelli di contagio, anche secondo i dettami dell’OMS". E ancora: "Trattasi infatti di eventi di massa di difficile controllabilità che, in corso di pandemia, sono suscettibili di accrescere la diffusione dell’infezione, con possibili incrementi dei casi e dei focolai e, dunque, con rischio per la stessa tenuta del sistema sanitario; tanto più con una attuale situazione di contagi simile, in Umbria, a quella del marzo".