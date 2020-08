Coronavirus, altri sei frati novizi positivi: erano in quarantena. Nel ternano scoperto asintomatico

Dei nuovi sette casi di coronavirus registrati in Umbria ben sei sono frati novizi appena giunti da diversi Paesi al Sacro Convento di Assisi che vanno ad aggiungersi agli otto emersi ieri sempre religiosi. Il settimo caso in Umbria accertato è uno straniero residente a Terni individuato nell'indagine epidemiologica avviata dal personale dell'Usl Umbria dopo due contagiati scoperti ad Amelia. L'uomo, asintomatico, si trova ora in isolamento. In Umbria gli attuali positivi salgono da 47 a 54. Nessuna vittima e nessun paziente in terapia intensiva.

