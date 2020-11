Coronavirus, l'aggiornamento del Comune di Magione: un nuovo positivo e 11 guariti

"Deciso miglioramento dei dati a livello comunale, un solo nuovo caso e oltre dieci guarigioni". Il Comune di Magione aggiorna il bollettino del coronavirus e dei contagi con un post su Facebook.

Come spiega il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, "continua, più marcata che nei giorni scorsi, la riduzione dei casi a Magione. Oggi, con un solo nuovo contagio, si registra il numero minimo di trasmissioni del virus da oltre un mese. Crescono le guarigioni (+11) e gli attualmente positivi scendono a 107. Quattro persone ancora ricoverate, di cui due in terapia intensiva".

Il quadro sanitario a Magione, prosegue il sindaco, "è il seguente: 107 positivi (-12), 283 guariti (+11), 7 decessi, 180 in isolamento, 1.691 in isolamento concluso, 4 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva)".