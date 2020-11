Coronavirus, l'aggiornamento del Comune di Castiglione del Lago: 7 positivi e 11 guariti

"Abbiamo ricevuto comunicazione dalla USL di 7 nuovi tamponi positivi, mentre 11 concittadini sono guariti". Il Comune di Castiglione del Lago, con un post su Facebook, aggiorna il bollettino del coronavirus e del contagio. Al 24 novembre, spiega il Comune nella comunicazione, "il totale è di 78 casi positivi".

