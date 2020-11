Coronavirus, a Gualdo chiuso l'Istituto Bambin Gesù: tutti in isolamento in attesa dei tamponi

L’Istituto scolastico Bambin Gesù di Gualdo Tadino - asilo ed elementari - è stato chiuso per 10 giorni e tutti i bambini ed insegnanti 130 persone sono stati messi in isolamento fiduciario. I protocolli sono scattati dopo la positività accertata di due docenti e di congiunto di un terzo docente. "Invito tutti a mantenere la calma poiché stiamo seguendo questa, come tutte le altre situazioni, con il massimo dello scrupolo e dell’attenzione, anche se lo ammetto non è facile": ha annunciato il sidaco Massimiliano Presciutti "Non possiamo e non dobbiamo essere egoisti o superficiali, è il momento dell’unità e della responsabilità collettiva perché dobbiamo tutelare la salute di tutti, solo così potremo aiutare anche le nostra economia, le nostre attività ed i nostri concittadini che tanto soffrono".

Oggi a Gualdo non si riscontrano nuovi casi di positività, ma due nuovi 2 guariti, quindi in totale si scente a 51 casi totali in città.