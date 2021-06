Coronavirus, via le mascherine all'aperto: cade anche in Umbria l'obbligo di indossarle

La nuova regola valida da lunedì 28 giugno nelle regioni in zona bianca (al momento tutte) ma solo nei casi in cui è possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro

Con tutta l'Italia in zona bianca, nonostante le preoccupazioni per la crescente diffusione della variante Delta del coronavirus, da lunedì 28 giugno cade in tutto il Paese l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Non fa eccezione l'Umbria, dove nel frattempo continua a calare la curva epidemica e migliorano i dati relativi all'emergenza sanitaria anche grazie all'incedere della campagna vaccinale.

A dare l'annuncio nei giorni scorsi, dopo il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico nazionale, era stato il ministro della Salute Roberto Speranza. La mascherina andrà comunque sempre portata con sé per essere indossata quando non sarà possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro all’aperto. Rimarrà invece per ora l’obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso, negli ambienti sanitari secondo i protocolli in essere e anche sui mezzi pubblici. L'uso della mascherina resta poi fortemente raccomandato ai soggetti fragili e immunodepressi e a chi sta loro accanto.