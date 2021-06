Coronavirus, dal 28 giugno in zona bianca via l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto

Da lunedì prossimo (28 giugno) l'Italia dovrebbe essere tutta in zona bianca e in arrivo c'è una novità: "Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts".

A scriverlo sui propri profili social è Roberto Speranza, ministro della Salute, dopo il parere favorevole dello stesso Comitato tecnico scientifico secondo cui nelle cosiddette zone bianche si può superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (mercati, fiere, etc.). Ecco così che le persone dovranno comunque sempre portare con sé una mascherina in modo da poterla indossare ogni qualvolta si creino tali condizioni.

Resta raccomandato fortemente l'uso della mascherina nei soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto, mentre va sempre indossata negli ambienti sanitari secondo i protocolli in essere con l'obbligo mantenuto anche in tutti i mezzi di trasporto pubblico.