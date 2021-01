Coronavirius, Porzi alla Regione: "Vaccino subito anche per gli operatori delle ambulanze"

“Vaccino subito anche per gli operatori nel trasporto sanitario attualmente esclusi dalla Regione”. A chiederlo la consigliera regionale del Partito democratico, Donatella Porzi, che ha presentato una interrogazione.

“Tutti gli operatori sanitari della nostra regione hanno dato prova di autentico eroismo e di un elevatissimo livello etico, oltre che professionale. Un grande contributo, anche di chi svolge la propria attività in maniera volontaria nel settore privato, irrinunciabile alla soglia della terza ondata. E’ innegabile che questo contributo li abbia anche esposti a rischi come nel caso degli operatori delle ambulanze. La Giunta, invece, ha escluso queste categorie di lavoratori anche dal ‘Bonus economico Covid’ e li continua a discriminare non ammettendoli alle procedure vaccinali. Occorre far fronte a questa situazione, ponendo fine ad una discriminazione inaccettabile e intollerabile”.