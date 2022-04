Perugia in lutto per la morte della 17enne Maria Elia, il cordoglio del Comune: "Siamo vicini alla famiglia"

Una città in lutto per l'improvvisa morte di una studentessa di 17 anni. L’amministrazione comunale di Perugia ha espresso "profondo cordoglio per la notizia dell’improvvisa scomparsa, avvenuta nella giornata di domenica 27, di una giovanissima studentessa, appena 17enne, dell’istituto Ipsia Cavour-Marconi-Pascal di Piscille, Maria Elia".

"Siamo vicini alla famiglia di Maria Elia – spiega l’amministrazione in una nota – per questa tragedia che lascia tutti nello sconcerto. A tutti i suoi cari vanno le nostre più sentite condoglianze".

La ragazza era giunta presso il Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia nella giornata di sabato; poi domenica la notizia del decesso a seguito dell’aggravamento delle sue condizioni.

Ieri è stato svolta l'autopsia, dopo l'apertura di un fascicolo d'indagine da parte della Procura perugina, e dai primi risultati potrebbe trattarsi di una polmonite da stafilococco oppure una forma influenzale particolarmente aggressiva. Al suo ingresso in ospedale il tampone era risultato negativo.

Il funerale di Maria è stato previsto per domani, sabato 2 aprile, alla chiesa di Ponte San Giovanni. Cerimonia alle 15.30