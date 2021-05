Corciano, tragico incidente stradale: scontro tra due auto, muore una bambina

Tragico incidente stradale nel corcianese, dove lo scontro tra due auto è costato la vita a una bambina sui 4-5 anni. Olre al 118 sul posto, tra Migiana e Mantignana, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine per gli accertamenti che serviranno a chiarire le dinamiche dell'incidente. Tra i coinvolti anche la mamma (ricoverata in codice rosso per un trauma toracico) e altre due persone (codice giallo per entrambe).

(seguono aggiornamenti)