Zona Rossa, Corciano sospese rette per la mensa e pagamento trasporti

A Corciano disposto la sospensione del pagamento della retta mensile per gli Asili Nido e il pagamento del trasporto scolastico per gli studenti di tutte le scuole del territorio. La decisione presa dall'amministrazione comunale su proposta dell'assessore alla scuola Sara Motti. Il provvedimento riguarda l’attuale periodo di sospensione dei servizi educativi. Per quanto riguarda il servizio mensa va rilevato che la modalità di pagamento avvengono già in modo posticipato sulla base dei pasti effettivamente consumati per questo anche in questo caso il pagamento è sospeso.

Al termine della riunione è stato sottolineato che “in un momento che continua ad essere particolarmente difficile da un punto di vista sanitario, sociale ed economico la volontà della Giunta comunale è quella di far pagare alle famiglie solo i servizi effettivamente utilizzati”. Per ulteriori informazioni gli utenti potranno contattare i recapiti dell’ufficio asili nido e dell’ufficio scuola e trasporti: 075 5188272/075 5188238.