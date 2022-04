Cade dal tetto del capannone, operaio in ospedale

Un operaio è precipitato dal tetto di un capannone a Taverne di Corciano. Un salto nel vuoto da sette metri d'altezza dopo che la copertura, secondo quanto è stato possibile apprendere, ha ceduto. L'operaio è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure accertamenti, mentre i vigili del fuoco stanno effettuando verifiche con l'autoscala all'interno del capannone, sede di un'azienda, per accertarne le condizioni di sicurezza.

Il lavoratore era cosciente quando è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosse. Avrebbe riportato diverse fratture.