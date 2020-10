Corciano, si punta sui giovani per arginare l'uso della plastica: borracce gratuite agli studenti

La cura verso l’ambiente ha bisogno di azioni concrete. In famiglia ed in ciascuno degli ambienti frequentati. Anche negli istituti scolastici, dove è possibile che i ragazzi con il supporto dei loro insegnanti sviluppino una nuova sensibilità verso l’ecologia. Tra le numerose iniziative rivolte alla riduzione degli sprechi, primo su tutti quello dell’acqua e dei rifiuti non riciclabili come la plastica, Corciano punta sulle borracce. Un percorso che piace molto a Sara Motti, assessore delegata ad occuparsi del sistema scolastico.

“Anche nel nostro territorio prende in via la distribuzione delle borracce nelle scuole – sottolinea – Si tratta di un segnale concreto a favore dell’ambiente, che parte dalla mensa e punta alla riduzione dell’utilizzo delle bottigliette di plastica”. L’assessore legge il percorso come una vera campagna di sensibilizzazione a supporto dell’ambiente. “Appena i nostri ragazzi torneranno in classe dopo il ponte del 2 novembre – spiega Motti - si troveranno di fronte le nuove borracce offerte dall’amministrazione comunale. Grazie alla Cooperativa ‘La Torre’, che gestisce le nostre mense, abbiamo pensato a questa importante novità distribuendo in tutte le scuole del territorio più di 1000 borracce in alluminio per tutti i bambini che usufruiscono del servizio mensa”.

Le borracce, colorate in un allegro rosso e contraddistinte dall’indicazione Mense Scolastiche Comune di Corciano, riportano l’inconfondibile profilo del Torrione che si chiude con una coppia di posate. Da quanto si dice, è un ‘contenitore’ che piacerà moltissimo agli studenti e che darà loro più di uno stimolo di riflessione.