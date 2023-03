IL RACCONTO | Una mamma alle maestre e personale del Girasole di Corciano: "Grazie per come avete salvato mio figlio di 4 anni dopo un malore improvviso"

Riceviamo e pubblichiamo il racconto di una mamma che vuole ringraziare il personale della scuola dell’infanzia “Girasole” di Corciano per come sono intervenuti prima dell'arrivo del 118 a tutela del figlio di 4 anni che ha avuto un malore improvviso. Buona Lettura

di mamma Katia

Ieri nella scuola dell’infanzia “Girasole” di Corciano, mio figlio, un bambino di circa 4 anni, mentre si trovava alla mensa scolastica si è avvicinato ad una maestra lamentando una forte sensazione di freddo, la maestra, che inizialmente stava rassicurando il bambino, si stava mettendo in contatto con noi genitori quando improvvisamente il bambino, che era insieme a lei, ha perso i sensi, tutte le Docenti si sono prontamente adoperate per mettere il bambino in una posizione sicura e soprattutto nel chiamare i soccorsi, subito dopo hanno avvertito noi genitori che ci siamo precipitati sul posto arrivando pochi minuti prima dei soccorsi.

Il bambino successivamente è stato portato in ospedale dove, a seguito di alcuni accertamenti, è stato dimesso nel tardo pomeriggio, secondo i medici si è trattato di un episodio dovuto all’improvviso innalzamento della temperatura corporea che nei bambini può portare a momenti di collasso o addirittura alla perdita di conoscenza, come è successo a mio figlio.

Mi è subito tornato alla mente un articolo di cronaca interazionale letto qualche giorno fa, parlava di un bambino che ha avuto un malore simile a quello di mio figlio, in quel caso però le Maestre hanno atteso l’arrivo dei genitori prima di chiamare i soccorsi, i quali una volta giunti sul posto hanno provveduto a portare in ospedale il bambino per il quale poi, sfortunatamente, non c’è stato nulla da fare…

Ovviamente i due casi non sono paragonabili e nemmeno le cause che hanno portato allo spiacevole equivoco, ho utilizzato questo esempio solo per far capire quale fosse lo sgomento e l’agitazione che ho provato in quei momenti. Con questo volevo sfruttare l’occasione per raccontare l’accaduto e sensibilizzare chiunque possa trovarsi in una situazione analoga ad intervenire subito chiamando i soccorsi, perché a volte anche una manciata di secondi possono salvare una vita, volevo inoltre ringraziare tutti coloro che sono prontamente intervenuti e si sono prodigati per la salute di mio figlio con competenza, umanità e prontezza: tutto il personale scolastico della scuola materna “Girasole” di Corciano, in special modo le Maestre Elisabetta, Diana e Valentina, le collaboratrici scolastiche ed il Dirigente Scolastico, tutto il personale sanitario del pronto intervento e del reparto pediatrico dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” ed un ringraziamento particolare alla “nostra” Dott.ssa Aurelija Zeringyte del reparto “UTIN” che è sempre disponibile e professionale con i suoi piccoli pazienti ed i loro genitori.

Non posso non rivolgere un ulteriore ringraziamento alla disponibilità immensa dell’asilo nido “Il mondo di Tabata” di Corciano, che mi ha aiutato accudendo mia figlia minore ben oltre l’orario canonico con la pazienza e l’amore che hanno sempre verso i nostri figli.